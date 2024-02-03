В 2024 году в России хотят ввести электронные студенческие билеты

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В 2024 году в России планируется запустить электронные студенческие билеты — они появятся на портале Госуслуг. Это должно упростить для студентов сбор документов для получения льгот.
По словам замглавы Минцифры Григория Борисенко, электронный студенческий билет существенно упростить жизнь молодым людям. Вдобавок, это защитит документ от возможных подделок.
Благодаря цифровизации документа можно будет приобретать льготные билеты на поезда дальнего следования и электрички, оформлять проездной на транспорт в городе, получать скидки на проходе на культурные мероприятия. Вдобавок, электронный студенческий билет планируется приравнять с бумажным документом, чтобы можно было попасть в здание университета.