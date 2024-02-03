В 2024 году в России хотят ввести электронные студенческие билеты

Благодаря цифровизации документа можно будет приобретать льготные билеты на поезда дальнего следования и электрички, оформлять проездной на транспорт в городе, получать скидки на проходе на культурные мероприятия. Вдобавок, электронный студенческий билет планируется приравнять с бумажным документом, чтобы можно было попасть в здание университета.