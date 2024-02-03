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В Пермском крае из школы эвакуировали почти 50 детей из-за пожара

В Пермском крае из школы эвакуировали почти 50 детей из-за пожара

3 февраля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Никто не пострадал.

В Пермском крае из школы эвакуировали 47 детей и 15 взрослых из-за пожара. По данным краевого Минтербеза, сообщение о пожаре в здании «Тохтуевской средней общеобразовательной школы» в Соликамском округе поступило 1 февраля в 11:55 через систему АК «Стрелец-Мониторинг».

Диспетчер передал информацию пожарным, на место выехали 19 человек и пять единиц техники. Огонь потушили работники добровольной пожарной команды при помощи огнетушителя.

По предварительным данным краевого МЧС, огонь мог возникнуть из-за замыкания электрического кабеля в подвале здания. Никто не пострадал и не погиб, школьники и учителя сами эвакуировались из здания до прибытия спасателей.

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#Пермь#Детский мир#Пожар#Мчс#Школа
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