В Пермском крае фура парализовала движение на трассе

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург развернуло фуру. Очевидцы сообщают, что она перекрыла все полосы. В краевом Минтербезе уточняют, что из-за аварии было ограничено движение на участке дороги Р-242 (Кояново-Звездный) в сторону Екатеринбурга. Объезд был организован через село Бершеть Пермского округа.
Позже ограничение сняли. В ДТП никто не пострадал. Судя по видео из социальных сетей, перед перевернувшейся фурой скопилась огромная пробка.
Сейчас фуру удалось переместить на обочину, следует из фотографии пермяка в 2gis.ru.