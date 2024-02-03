В Пермском крае фура парализовала движение на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург развернуло фуру. Очевидцы сообщают, что она перекрыла все полосы. В краевом Минтербезе уточняют, что из-за аварии было ограничено движение на участке дороги Р-242 (Кояново-Звездный) в сторону Екатеринбурга. Объезд был организован через село Бершеть Пермского округа.