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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Пермском крае фура парализовала движение на трассе

В Пермском крае фура парализовала движение на трассе

3 февраля 2024, 13:15
Фото: t.me/chp_59_perm
Сейчас движение уже восстановлено.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург развернуло фуру. Очевидцы сообщают, что она перекрыла все полосы. В краевом Минтербезе уточняют, что из-за аварии было ограничено движение на участке дороги Р-242 (Кояново-Звездный) в сторону Екатеринбурга. Объезд был организован через село Бершеть Пермского округа.

Позже ограничение сняли. В ДТП никто не пострадал. Судя по видео из социальных сетей, перед перевернувшейся фурой скопилась огромная пробка.

Сейчас фуру удалось переместить на обочину, следует из фотографии пермяка в 2gis.ru.

Фото: 2gis
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#Дтп#Пермь#Пермские дороги#Авария
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