Власти анонсировали открытие пяти плоскостных парковок в Перми

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В 2024 году в Перми планируется открыть пять новых плоскостных парковок, рассказал мэр Эдуард Соснин. Они расположатся в следующих местах:
Плоскостная парковка — это площадка для временного размещения транспорта, оборудованная системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Водители могут оплачивать размещение автомобиля на парковке только в течение 6 часов. В городе уже работают четыре плоскостные парковки, время их работы по будням с 9:00 до 19:00.