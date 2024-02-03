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Published Сегодня, 14:12

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Updated Сегодня, 14:18

Власти анонсировали открытие пяти плоскостных парковок в Перми

Власти анонсировали открытие пяти плоскостных парковок в Перми

3 февраля 2024, 14:12
Фото: properm.ru
В краевой столице уже есть несколько таких парковок, они работают только по будням.

В 2024 году в Перми планируется открыть пять новых плоскостных парковок, рассказал мэр Эдуард Соснин. Они расположатся в следующих местах:

  • возле остановки «Разгуляй» по направлению в сторону цирка;
  • возле экстрим-парка на пересечении улиц Екатерининская и Хохрякова;
  • напротив пожарной части по улице Куйбышева, между улицами Белинского и Смирнова;
  • возле ТРК «Семья» на улице Революции, 13;
  • у гостиницы Four Elements Perm на улице Мира, 45.

Плоскостная парковка — это площадка для временного размещения транспорта, оборудованная системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Водители могут оплачивать размещение автомобиля на парковке только в течение 6 часов. В городе уже работают четыре плоскостные парковки, время их работы по будням с 9:00 до 19:00.

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#Авто#Пермь#Парковка
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