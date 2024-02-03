Власти анонсировали открытие пяти плоскостных парковок в Перми

Плоскостная парковка — это площадка для временного размещения транспорта, оборудованная системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Водители могут оплачивать размещение автомобиля на парковке только в течение 6 часов. В городе уже работают четыре плоскостные парковки, время их работы по будням с 9:00 до 19:00.