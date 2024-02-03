Запугали оружием. Березниковцев за вымогательство отправили в колонию

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В Пермском крае двух мужчин приговорили к огромным срокам за инцидент с оружием. По данным Березниковского городского суда, один из подсудимых купил у неустановленного лица автомат, пистолеты и патроны к ним. Затем он вместе с подельником весной 2021 года продемонстрировали потерпевшему оружие. Это было сделано, чтобы запугать его.
Через несколько дней в жилье покупателя провели обыск силовики, оружие нашли. Мужчина признал вину в хранении оружия, но отрицал причастность к инциденту с запугиванием. Его подельник также отрицал это происшествие.
В октябре 2021 года приятелей осудили за вымогательство под угрозой применение насилие и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В декабре 2023 года им вынесли приговор за незаконное ношение оружия. Совокупный приговор по двум преступлением для одного из березниковцев составил 13 лет и 4 месяца, для другого — на 2 месяца больше.