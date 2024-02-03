Запугали оружием. Березниковцев за вымогательство отправили в колонию

В Пермском крае двух мужчин приговорили к огромным срокам за инцидент с оружием. По данным Березниковского городского суда, один из подсудимых купил у неустановленного лица автомат, пистолеты и патроны к ним. Затем он вместе с подельником весной 2021 года продемонстрировали потерпевшему оружие. Это было сделано, чтобы запугать его.