properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Запугали оружием. Березниковцев за вымогательство отправили в колонию

Запугали оружием. Березниковцев за вымогательство отправили в колонию

3 февраля 2024, 13:57
Фото: ideogram.ai
Владелец оружия признал его покупку, но отрицал случай с вымогательством.

В Пермском крае двух мужчин приговорили к огромным срокам за инцидент с оружием. По данным Березниковского городского суда, один из подсудимых купил у неустановленного лица автомат, пистолеты и патроны к ним. Затем он вместе с подельником весной 2021 года продемонстрировали потерпевшему оружие. Это было сделано, чтобы запугать его.

Через несколько дней в жилье покупателя провели обыск силовики, оружие нашли. Мужчина признал вину в хранении оружия, но отрицал причастность к инциденту с запугиванием. Его подельник также отрицал это происшествие.

В октябре 2021 года приятелей осудили за вымогательство под угрозой применение насилие и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В декабре 2023 года им вынесли приговор за незаконное ношение оружия. Совокупный приговор по двум преступлением для одного из березниковцев составил 13 лет и 4 месяца, для другого — на 2 месяца больше.

Читайте также:
Пьяный мужчина в Мотовилихе зарезал пенсионераУже нападал на других. Мать избитого подростка в Березниках рассказала подробностиСуд вынес приговор пермяку, который сделал непристойное предложение потерпевшей
#Происшествия#Суд#Пермь#Березники
Подпишитесь
Березниковский фигурист отказался принимать олимпийскую медаль по почте
Сегодня, 08:24
Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов
Сегодня, 11:52
Власти анонсировали открытие пяти плоскостных парковок в Перми
Сегодня, 14:12
Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе
Сегодня, 06:46
Откуда берется рак, кто в группе риска и как его найти? Рассказывает пермский ученый
Сегодня, 09:54
Отбивался от демонов ножом. В Прикамье экстренно остановили поезд из-за ЧП
Сегодня, 05:40