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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Женщину нашли со сломанными руками в лесу. Пермяка судят за самосуд над семьей

Женщину нашли со сломанными руками в лесу. Пермяка судят за самосуд над семьей

3 февраля 2024, 14:49
Фото: ideogram.ai
Пьяный мужчина поехал вместе со знакомым на разборку из-за пропавших духов и украшений.

В Краснокамске начали судить 29-летнего пермяка за самосуд над семейной парой. В пресс-службе суда рассказали, что все произошло в сентябре прошлого года. Пермяк выпивал вместе с товарищем, который рассказал, что недавно у его матери пропали украшения и духи. Знакомый посчитал, что к этому причастна жительница поселка Оверята и ее сообщник, женщину якобы видели в украденных украшениях.

Друзья поехали в Оверята, чтобы отомстить предполагаемым обидчикам. Они ворвались в сарай, где женщина жила со своим возлюбленным. Пермяк начал избивать их металлической палкой по голове, ногам и рукам.

Пострадавшую вытащили на улицу, приказали сесть в багажник и повезли к ее предполагаемому сообщнику. Но мужчина стал отрицать, что причастен к инциденту. В это время избитая уползла в лес.

Утром ее обнаружили прохожие с переломами обеих рук. Медикам не удалось ее спасти, жертва скончалась от травматического шока. 

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#Происшествия#Суд#Пермь#Избиение
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