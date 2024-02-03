Женщину нашли со сломанными руками в лесу. Пермяка судят за самосуд над семьей

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В Краснокамске начали судить 29-летнего пермяка за самосуд над семейной парой. В пресс-службе суда рассказали, что все произошло в сентябре прошлого года. Пермяк выпивал вместе с товарищем, который рассказал, что недавно у его матери пропали украшения и духи. Знакомый посчитал, что к этому причастна жительница поселка Оверята и ее сообщник, женщину якобы видели в украденных украшениях.
Друзья поехали в Оверята, чтобы отомстить предполагаемым обидчикам. Они ворвались в сарай, где женщина жила со своим возлюбленным. Пермяк начал избивать их металлической палкой по голове, ногам и рукам.
Пострадавшую вытащили на улицу, приказали сесть в багажник и повезли к ее предполагаемому сообщнику. Но мужчина стал отрицать, что причастен к инциденту. В это время избитая уползла в лес.
Утром ее обнаружили прохожие с переломами обеих рук. Медикам не удалось ее спасти, жертва скончалась от травматического шока.