Женщину нашли со сломанными руками в лесу. Пермяка судят за самосуд над семьей

В Краснокамске начали судить 29-летнего пермяка за самосуд над семейной парой. В пресс-службе суда рассказали, что все произошло в сентябре прошлого года. Пермяк выпивал вместе с товарищем, который рассказал, что недавно у его матери пропали украшения и духи. Знакомый посчитал, что к этому причастна жительница поселка Оверята и ее сообщник, женщину якобы видели в украденных украшениях.