Бывший главный судебный пристав Прикамья обжаловал свой приговор

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:48
Бывший руководитель УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников подал кассационную жалобу на свой приговор, следует из информации суда. Она была принята на рассмотрение Пермским районным судом 1 февраля, возражения на жалобу суд ожидает до 3 марта, после чего дело будет передано в Седьмой кассационный суд в Челябинске. По информации журналиста Properm.ru, Кожевников вновь пытается заявить о своей невиновности и требует отменить приговор.
Также известно, что апелляционное решение Пермского краевого суда в полном объеме по жалобе Кожевникова было изготовлено лишь в январе. Документ содержит несколько сотен страниц, его сокращенная версия с описанием всех эпизодов преступлений опубликована в картотеке суда. Само определение было вынесено еще в сентябре прошлого года.
Тогда Пермский краевой суд оставил без изменений размер наказания Кожевникову, частично изменив решение первой инстанции. Так, у Кожевникова были конфискованы 15,9 млн рублей, сумма соответствует общему размеру денежных средств, полученных им в виде взяток. Ранее об этом просила прокуратура. Также до выплаты штрафа Кожевников и его близкие не могут пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, находящимся в долевой собственности семьи Кожевникова.
24 января Мотовилихинский районный суд в третий раз вынес приговор подельнице Кожевникова и его бывшей подчиненной Александре Мардановой. Она подписала и полностью выполнила досудебное соглашение с прокуратурой. В результате с третьего раза суд согласился с мнением адвоката Мардановой и назначил ей отсрочку наказания до достижения детьми 14 лет. Ее приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии, а также оштрафовали на 3,49 млн рублей. Кроме того, ее лишили классного чина «советник юстиции 3 класса» и запретили занимать должности в органах власти.
Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников обвинялся в 40 эпизодах преступлений. По версии следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, он организовал преступную схему, также ему вменяют получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при незаконном обналичивании около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова.
Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.