Глубокой ночью в Прикамье погиб водитель снегохода

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Сегодня, 4 февраля, глубокой ночью погиб 62-летний водитель снегохода. Как сообщают в ГИБДД, около 3:21 по автодороге Дыбки-Оханск-Першино мужчина 1961 года рождения ехал на снегоходе Arctic Cat.
Предварительно установлено, что на первом километре автодороги водитель не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал слева по ходу движения с последующим опрокидыванием снегохода.
В результате автоаварии водитель снегохода погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.