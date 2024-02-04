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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Глубокой ночью в Прикамье погиб водитель снегохода

Глубокой ночью в Прикамье погиб водитель снегохода

4 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI
В полчетвертого ночи 62-летний мужчина ехал по дороге автодороге Дыбки-Оханск-Першино.

Сегодня, 4 февраля, глубокой ночью погиб 62-летний водитель снегохода. Как сообщают в ГИБДД, около 3:21 по автодороге Дыбки-Оханск-Першино мужчина 1961 года рождения ехал на снегоходе Arctic Cat.

Предварительно установлено, что на первом километре автодороги водитель не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал слева по ходу движения с последующим опрокидыванием снегохода.

В результате автоаварии водитель снегохода погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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