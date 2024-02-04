Из мести поджег автомобиль. Жителя Добрянки отправили в колонию строгого режима

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Кунгурский городской суд за хулиганскую выходку отправил ранее судимого жителя Добрянки в колонию строгого режима на год и два месяца. Ранее мужчина был трижды осужден за кражи и грабежи, последний срок он отбывал в колонии в Кунгуре. Тогда рецидивиста осудили за то, что он вскрыл чужую квартиру и украл из нее холодильник, телевизор и диван.
Первый приговор мужчина получил за ограбление кассы бассейна санатория «Уральская Венеция». Он напал на кассира и забрал 5,9 тыс. рублей.
При назначении наказания суд принял во внимание, что гражданин по месту отбывания предыдущего наказания характеризовался отрицательно, был склонен к рецидиву.
В этот раз гражданин решил поджечь автомобиль знакомого. Как рассказали в суде, в июле 2023 года мужчина изрядно выпил и его потянуло на подвиги. Он подошел к автомобилю марки LADA LARGUS, при помощи металлического предмета разбил левое окно автомобиля, через проем разбитого окна вылил в салон автомобиля заранее приготовленную и принесенную с собой горючую жидкость.
После этого он бросил в салон машины спичку и поджог автомобиль, принадлежащий знакомому. Материальный ущерб от действий рецидивиста составил 223,8 тыс. рублей. Следствие и суд квалифицировали действия гражданина по ч.2 ст. 167 УК РФ — как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, из хулиганских побуждений, путем поджога.
Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.