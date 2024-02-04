Из мести поджег автомобиль. Жителя Добрянки отправили в колонию строгого режима

Кунгурский городской суд за хулиганскую выходку отправил ранее судимого жителя Добрянки в колонию строгого режима на год и два месяца. Ранее мужчина был трижды осужден за кражи и грабежи, последний срок он отбывал в колонии в Кунгуре. Тогда рецидивиста осудили за то, что он вскрыл чужую квартиру и украл из нее холодильник, телевизор и диван.