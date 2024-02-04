Опять снегопады. Пермские синоптики рассказали, когда уже это закончится

Во вторник 6 февраля деятельность циклона наберет обороты. Ночью будет снежно, в первой половине дня прогнозируется небольшое ослабление осадков, во второй половине дня новую порцию снегопадов принесет следующий циклон. Ветер будет умеренный южной четверти. Температура — на 8–12°С выше нормы: ночью −8…−3°С, на севре и востоке −18…−13°С, днем −5…0°С, на севере до −10°С. В краевой столице в течение суток выпадет 2–4 мм, ночью температура воздуха окажется на уровне −4°С, днем около −1°С.