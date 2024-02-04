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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Опять снегопады. Пермские синоптики рассказали, когда уже это закончится

Опять снегопады. Пермские синоптики рассказали, когда уже это закончится

4 февраля 2024, 14:04
Фото: properm.ru
Температура воздуха на предстоящей неделе ожидается выше нормы для начала февраля.

В понедельник 5 февраля ночью в Прикамье, по прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается выпадение небольшого, на юге — умеренного снега. Зона снегопадов днем распространится повсеместно.

Ожидается умеренный юго-восточный ветер, днем с порывами 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит −13…−8°С, в Перми около −9°С, на севере и востоке −20…−15°С, днем потеплеет до −5…0°С, в Перми до −3°С, на севере и востоке не выше −13…−8°С.

Во вторник 6 февраля деятельность циклона наберет обороты. Ночью будет снежно, в первой половине дня прогнозируется небольшое ослабление осадков, во второй половине дня новую порцию снегопадов принесет следующий циклон. Ветер будет умеренный южной четверти. Температура — на 8–12°С выше нормы: ночью −8…−3°С, на севре и востоке −18…−13°С, днем −5…0°С, на севере до −10°С. В краевой столице в течение суток выпадет 2–4 мм, ночью температура воздуха окажется на уровне −4°С, днем около −1°С.

В среду 7 февраля во власти глубокого циклона окажется вся территория Пермского края, снежно, особенно днем, сильные снегопады наиболее вероятны в южной половине региона. Ветер умеренный восточной четверти. Температурный фон ночью ожидается от −7 до −2°С, на севере еще холодно: −15…−10°С, днем −5…0°С, на севере до −9°С. В краевой столице ночью выпадет умеренный снег, днем сильный, температур воздуха в течение суток ожидается на уровне −3…−1°С.

По предварительному прогнозу, с 8 февраля начнется похолодание, но с 12 февраля снова потеплеет.

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