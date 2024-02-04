После коммунальной аварии от властей Кунгура в суде требуют ремонта тепловых сетей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
После коммунальной аварии в декабре 2023 года Кунгурская городская прокуратура вышла в суд с требованиями к администрации округа с требованием провести капитальный ремонт тепловой сети по ул. Свердлова. Иск прокуратуры начнут рассматривать на следующей неделе, 8 февраля. Дело рассматривает зампредседателя Кунгурского суда Мария Третьякова.
Один из участников процесса — компания «Тимсервис», дочернее предприятие «Пермэнергосбыта». Эта компания эксплуатирует тепловые сети в нескольких городах Пермского края, в том числе и в Кунгуре. Предприятие по госконтрактам подает тепло в жилье, в ИК-18 и ИК-40, а также в разные учреждения социального сектора. Компания привлечена к рассмотрению иска в качестве третьего лица.
В обоснование требований к муниципалитету прокуратура указала, что собственником тепловых сетей по ул. Свердлова в Кунгуре является администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края. Тепловые сети эксплуатируются «Тимсервисом». Необходимость проведения капитального ремонта сетей теплоснабжения подтверждается количеством аварийных ситуаций на указанном участке тепловой сети за период с 2018 по 2023 года, а также степенью их износа.
В начале января глава Кунгура Вадим Лысанов назвал причину коммунальных аварий: теплосети ветхие, многие были построены в советское время и десятилетиями не ремонтировались. Для того, чтобы заменить все проблемные участки теплотрассы, нужны миллиарды. «Столько денег в бюджете округа не было за все его два года существования. Необходимо делать это планово и привлекать федеральные средства», — уточнил глава Лысанов.
7 декабря во время сорокаградусных морозов в Кунгуре произошел порыв теплотрассы, подача теплоносителя была прекращена в 26-ти многоквартирных домах. Аварию устранили, но перебои подачи тепла жители не менее, чем 50-ти многоквартирных домов испытывали еще несколько дней. По словам людей, температура в квартирах опускалась до +9… 11 градусов. Тепло восстановилось в жилых помещениях только 12 — 13 декабря.
31 декабря в Кунгуре снова 7 многоквартирных домов, где проживает 918 человек остались без тепла и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Черёмушки.
13 января в Пермском крае завершилась масштабная внеплановая проверка Генпрокуратур РФ. Она была связана с тем, что в конце 2023 года на фоне аномальных морозов произошла серия коммунальных аварий произошла в Пермском крае. Самая крупная из них — в Соликамске. Тогда в течение нескольких дней не было горячей воды и отопления в многоквартирных домах. Позже глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ситуации с отоплением. Коммунальные аварии также были в Кунгуре, Осе.