После коммунальной аварии от властей Кунгура в суде требуют ремонта тепловых сетей

13 января в Пермском крае завершилась масштабная внеплановая проверка Генпрокуратур РФ. Она была связана с тем, что в конце 2023 года на фоне аномальных морозов произошла серия коммунальных аварий произошла в Пермском крае. Самая крупная из них — в Соликамске. Тогда в течение нескольких дней не было горячей воды и отопления в многоквартирных домах. Позже глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ситуации с отоплением. Коммунальные аварии также были в Кунгуре, Осе.