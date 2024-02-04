После пожара под Кунгуром в частном доме нашли два обгоревших тела

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В пожаре на улице Победы в деревне Средняя Мельница в Кунгурском районе погибли двое пожилых людей: 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Как сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило 4 февраля в 3 часа 26 минут.
Как рассказали в ведомстве, соседи вызвали экстренные службы, когда увидели, что полыхали бревенчатый дом и надворные постройки.
Огнеборцы МЧС России и добровольной пожарной команды ликвидировали открытое горение на 142 квадратных метрах. На месте работали 17 пожарных и 5 единиц техники.
Причину пожара сейчас устанавливают эксперты. Предварительно, горение могло возникнуть из-за печного отопления.