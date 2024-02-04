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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

После пожара под Кунгуром в частном доме нашли два обгоревших тела

После пожара под Кунгуром в частном доме нашли два обгоревших тела

4 февраля 2024, 13:43
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Жители деревни Средняя Мельница вызвали экстренные службы, когда увидели, что полыхали бревенчатый дом и надворные постройки.

В пожаре на улице Победы в деревне Средняя Мельница в Кунгурском районе погибли двое пожилых людей: 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Как сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило 4 февраля в 3 часа 26 минут.

Как рассказали в ведомстве, соседи вызвали экстренные службы, когда увидели, что полыхали бревенчатый дом и надворные постройки.

Огнеборцы МЧС России и добровольной пожарной команды ликвидировали открытое горение на 142 квадратных метрах. На месте работали 17 пожарных и 5 единиц техники.

Причину пожара сейчас устанавливают эксперты. Предварительно, горение могло возникнуть из-за печного отопления.

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