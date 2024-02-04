После пожара под Кунгуром в частном доме нашли два обгоревших тела

В пожаре на улице Победы в деревне Средняя Мельница в Кунгурском районе погибли двое пожилых людей: 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Как сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило 4 февраля в 3 часа 26 минут.