Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Гайнах простятся с участником спецоперации, сообщила у себя на странице в соцсетях глава муниципалитета Елизавета Шалгинских. Прощальная панихида по жителю района Сергею Белькову состоится в Гайнах уже завтра, 5 февраля в в здании Культурно–методического центра.
Сергей Бельков служил в армии как старший стрелок, главный корабельный старшина. Он погиб при выполнении боевого задания 9 января 2024 года, верный воинской присяге, проявив героизм, стойкость и мужество.
«От имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Сергея. Это огромная боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написала Шалагинских в соцсетях.