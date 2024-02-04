В Гайнах простятся с участником спецоперации, сообщила у себя на странице в соцсетях глава муниципалитета Елизавета Шалгинских. Прощальная панихида по жителю района Сергею Белькову состоится в Гайнах уже завтра, 5 февраля в в здании Культурно–методического центра.