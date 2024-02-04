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В Гайнах простятся с участником спецоперации

В Гайнах простятся с участником спецоперации

4 февраля 2024, 09:16
Сергей Бельков погиб при выполнении боевого задания 9 января 2024 года.

В Гайнах простятся с участником спецоперации, сообщила у себя на странице в соцсетях глава муниципалитета Елизавета Шалгинских. Прощальная панихида по жителю района Сергею Белькову состоится в Гайнах уже завтра, 5 февраля в в здании Культурно–методического центра.

Сергей Бельков служил в армии как старший стрелок, главный корабельный старшина. Он погиб при выполнении боевого задания 9 января 2024 года, верный воинской присяге, проявив героизм, стойкость и мужество.

«От имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Сергея. Это огромная боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написала Шалагинских в соцсетях.

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