В МЧС предупреждают о сильном ветре в ближайший понедельник

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
5 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, сообщают в МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС. Утром и днем в отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.
Ближайшей ночью в Перми ожидается температура -13…-8°C, при прояснениях -20…-15°C. Днем -6…-1°C, по северу и востоку -13…-8°C. Ночью ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, ночью — юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем порывы до 17 м/с.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.
В МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
В МЧС рекомендуют быть внимательными и осторожными!