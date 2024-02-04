В МЧС предупреждают о сильном ветре в ближайший понедельник

Спасатели рекомендуют во время сильного ветра не находиться рядом с деревьями и линиями электропередач, а также стараться не парковать транспорт рядом с ними.

5 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, сообщают в МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС. Утром и днем в отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Ближайшей ночью в Перми ожидается температура -13…-8°C, при прояснениях -20…-15°C. Днем -6…-1°C, по северу и востоку -13…-8°C. Ночью ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, ночью — юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем порывы до 17 м/с. В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. В МЧС России по Пермскому краю рекомендует: Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;

При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;

Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;

Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек. В МЧС рекомендуют быть внимательными и осторожными!