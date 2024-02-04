В Перми менеджера «Финист тревел» признали виновной в махинациях с деньгами туристов

Судья Олег Порошин назначил Орловой за вверенных ей денежных средств ООО «ТК „Финист Трэвел“ на общую сумму 1,29 млн рублей 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также она признана виновной в совершении двух хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), за которые по совокупности преступлений окончательно ей назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.



В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с октября 2019 года по ноябрь 2021 года Орлова на должности менеджера по продажам в ООО „ТК „Финист Трэвел“, при заключении договоров о реализации туристского продукта принимала от граждан деньги для бронирования и оплаты туров за границу, однако фактически туры ею не бронировались, а денежные средства клиентов вносились подсудимой в кассу компании частично, либо не вносились вовсе. В дальнейшем она распоряжалась финансами заказчиков услуг по своему усмотрению.