В Перми менеджера «Финист тревел» признали виновной в махинациях с деньгами туристов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Экс-руководителя пермского филиала компании «Финист тревел» Ольгу Орлову (Чернобровкину) признали виновной в мошенничестве и растрате денег компании, сообщили в Ленинском районном суде. Своей вины женщина не признавала.
Судья Олег Порошин назначил Орловой за вверенных ей денежных средств ООО «ТК „Финист Трэвел“ на общую сумму 1,29 млн рублей 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также она признана виновной в совершении двух хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), за которые по совокупности преступлений окончательно ей назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с октября 2019 года по ноябрь 2021 года Орлова на должности менеджера по продажам в ООО „ТК „Финист Трэвел“, при заключении договоров о реализации туристского продукта принимала от граждан деньги для бронирования и оплаты туров за границу, однако фактически туры ею не бронировались, а денежные средства клиентов вносились подсудимой в кассу компании частично, либо не вносились вовсе. В дальнейшем она распоряжалась финансами заказчиков услуг по своему усмотрению.
В 2019 году Ольга Орлова решила присваивать деньги туристов за бронирование и оплату тура. Первый раз она не внесла в кассу компании деньги, переданные ей для организации поездки в Норвегию для группы — 255 тыс. рублей. Позднее то же случилось с туром в Египет на сумму 270 тыс. рублей. Но туры не состоялись, а деньги в кассу компании не поступили. Следствие считает, что она эти средства присвоила. На протяжении 2020–2021 годов аналогичная история происходила ещё несколько раз. Это были несостоявшиеся туры в Анталию для нескольких компаний отдыхающих.
В январе и феврале 2023 года года к обвиняемой для покупки туров в Арабскую Республику Египет и город Сочи обратились двое граждан, которые после согласования туров, будучи уверенными в том, что их знакомая выполнит взятые на себя обязательства, передали ей денежные средства в размере 135 тыс. рублей и 48 тыс. рублей.
В дальнейшем туры забронированы не были, а денежные средства граждан были похищены злоумышленницей. Кроме того, у одной из потерпевших женщина заняла денежные средства в размере 48 тыс. рублей якобы на покупку авиабилетов для ее постоянных клиентов, не намереваясь при этом возвращать долг, в результате чего итоговая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила 183 тыс. рублей.
Приговор был вынесен 2 февраля и в законную силу не вступил.