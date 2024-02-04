За прошлый год в Прикамье осудили несколько сотен магазинных воришек

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В 2023 году в Пермском крае за мелкие кражи было осуждено 436 граждан, узнали журналисты Properm.ru из опубликованных региональной прокуратурой сведений. Чаще всего предметом преступления являлись товары, реализуемые торговыми сетями (продукты питания, парфюмерия и косметика, предметы одежды).
В большинстве случаев магазинным воришкам назначено наказание в виде обязательных, исправительных работ и ограничения свободы. По статистике прокуратуры, в апелляционном порядке изменен 31 приговор в связи с нарушением уголовного закона. Судом кассационной инстанции был изменен один приговор в связи с ошибкой, допущенной при назначении наказания.
В прокуратуре приводят примеры изменения приговоров. В Лысьве за каждый из десять фактов хищения из магазинов (кражи продуктов питания и зубной пасты) местного жителя осудили к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Из-за явки с повинной в апелляции ему смягчили приговор, но кассационный суд пришел к выводу, что одно лишь признание вины не может быть смягчающим фактором для определения наказания. В результате мужчину осудили к году лишения свободы.
Другой пример. Индустриальным районным судом в сентябре прошлого года прекращено уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в мелком хищении продуктов питания из магазина на сумму 969 рублей. Ему назначен судебный штраф в размере 5 тыс. рублей. Решение принято в соответствии с требованиями ст. 76.2 УК РФ, поскольку мужчина впервые совершил преступление небольшой тяжести и полностью возместил причиненный ущерб.