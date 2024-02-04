За прошлый год в Прикамье осудили несколько сотен магазинных воришек

В прокуратуре приводят примеры изменения приговоров. В Лысьве за каждый из десять фактов хищения из магазинов (кражи продуктов питания и зубной пасты) местного жителя осудили к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Из-за явки с повинной в апелляции ему смягчили приговор, но кассационный суд пришел к выводу, что одно лишь признание вины не может быть смягчающим фактором для определения наказания. В результате мужчину осудили к году лишения свободы.