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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Жительница Орды обокрала подругу и соседку по общежитию. Ее будут судить

Жительница Орды обокрала подругу и соседку по общежитию. Ее будут судить

4 февраля 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
Уголовное дело в отношении 18-летней студентки передали в суд.

Жительницу Кунгура будут судить за кражи у подруг. Как рассказали в следственном комитете, когда девушке еще не было 18 лет, она взяла смартфон 19-летней подруги и перевела на свой счет крупную сумму денег. На эти средства юная воровка покупала себе наряды. Кроме того, обвиняемая похитила предметы одежды 18 — летней соседки по общежитию, причинив потерпевшей значительный ущерб.

В отношении 18-летней жительницы Ординского района возбудили дело. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

В ходе предварительного следствия причиненный потерпевшим материальный ущерб был полностью возмещен.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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