Жительница Орды обокрала подругу и соседку по общежитию. Ее будут судить

Жительницу Кунгура будут судить за кражи у подруг. Как рассказали в следственном комитете, когда девушке еще не было 18 лет, она взяла смартфон 19-летней подруги и перевела на свой счет крупную сумму денег. На эти средства юная воровка покупала себе наряды. Кроме того, обвиняемая похитила предметы одежды 18 — летней соседки по общежитию, причинив потерпевшей значительный ущерб.