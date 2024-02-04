Жительница Орды обокрала подругу и соседку по общежитию. Ее будут судить

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Жительницу Кунгура будут судить за кражи у подруг. Как рассказали в следственном комитете, когда девушке еще не было 18 лет, она взяла смартфон 19-летней подруги и перевела на свой счет крупную сумму денег. На эти средства юная воровка покупала себе наряды. Кроме того, обвиняемая похитила предметы одежды 18 — летней соседки по общежитию, причинив потерпевшей значительный ущерб.
В отношении 18-летней жительницы Ординского района возбудили дело. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).
В ходе предварительного следствия причиненный потерпевшим материальный ущерб был полностью возмещен.
Сейчас следователи собрали достаточно доказательств. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.