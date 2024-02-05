Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии

«Битумные составы предназначены для открытых участков кузова и создают прочное покрытие. Прежде чем обрабатывать автомобиль, необходимо удалить старую мастику с кузова. После мойки машины ее следует хорошо просушить. Затем нанести новый антикоррозийный состав. Чтобы избежать появления коррозии, рекомендуется проводить обработку каждые 50-70 тысяч километров», — отмечает эксперт.