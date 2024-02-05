Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Очаги коррозии обычно появляются в скрытых полостях, на нижней части кузова и в сварных швах, соединениях дверей и багажника. Директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево, Роман Тимашов, рассказал о способах защиты автомобиля от коррозии, пишет pravda.ru.
Лучше всего провести антикоррозийную обработку перед началом эксплуатации автомобиля. Для этого используются специальные составы, такие как антикоррозийные масла и битумные материалы, которые замедляют развитие коррозии.
«Битумные составы предназначены для открытых участков кузова и создают прочное покрытие. Прежде чем обрабатывать автомобиль, необходимо удалить старую мастику с кузова. После мойки машины ее следует хорошо просушить. Затем нанести новый антикоррозийный состав. Чтобы избежать появления коррозии, рекомендуется проводить обработку каждые 50-70 тысяч километров», — отмечает эксперт.
Помимо использования автохимии, для защиты от коррозии можно применять электрохимические методы.
«Например, можно установить пластины из материалов с более высокой электроотрицательностью, чем у металла кузова, на уязвимые места. Благодаря разности потенциалов возникает окислительно-восстановительная реакция. В результате, коррозия формируется на защитных пластинах, а металл кузова остается нетронутым», — добавляет Роман Тимашов.