«Без штанги не могу и не хочу». Пермяк завоевал Кубок России по тяжелой атлетике

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Пермяк Артем Окулов завоевал Кубок России по тяжелой атлетике. Соревнования завершились в Туле, кроме российских спортсменов в них были участники из Белоруссии. По сумме двоеборья (рывок и толчок) он показал результат 350 кг (155+195) в весе до 89 кг.
У 29-летнего спортсмена ранее были проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил часть соревнований. Он получил травму колена в 2018 году, не выступал почти три года, но в конце 2021 года вернулся и выиграл малое золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте.
Судя по интервью, которое он дал после победы в Туле, в последнее время он также брал короткий перерыв, чтобы залечить травмы.
«В этом году, я надеюсь, что покажу, что я могу еще поднимать. Меня еще рано списывать со счетов. В прошлом году на пьедестале я был только на третьем месте, сегодня — на первом. Это для меня маленький начальный шаг на новые большие ступеньки к первому месту на международных соревнованиях. Тяжелая атлетика — это часть жизни. Без штанги не могу и не хочу», — пояснил пермяк изданию «ФТАР ТВ».
Артем Окулов родился в Чусовом, является двухкратным чемпионом мира (2015, 2018), заслуженным мастером спорта РФ.