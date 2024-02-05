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Пермяк завоевал Кубок России по тяжелой атлетике

«Без штанги не могу и не хочу». Пермяк завоевал Кубок России по тяжелой атлетике

5 февраля 2024, 06:21
Фото: vk.com/rfwf1885

Пермяк завоевал Кубок России по тяжелой атлетике

Соревнования проходили в Туле.

Пермяк Артем Окулов завоевал Кубок России по тяжелой атлетике. Соревнования завершились в Туле, кроме российских спортсменов в них были участники из Белоруссии. По сумме двоеборья (рывок и толчок) он показал результат 350 кг (155+195) в весе до 89 кг.

У 29-летнего спортсмена ранее были проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил часть соревнований. Он получил травму колена в 2018 году, не выступал почти три года, но в конце 2021 года вернулся и выиграл малое золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте.

Судя по интервью, которое он дал после победы в Туле, в последнее время он также брал короткий перерыв, чтобы залечить травмы.

«В этом году, я надеюсь, что покажу, что я могу еще поднимать. Меня еще рано списывать со счетов. В прошлом году на пьедестале я был только на третьем месте, сегодня — на первом. Это для меня маленький начальный шаг на новые большие ступеньки к первому месту на международных соревнованиях. Тяжелая атлетика — это часть жизни. Без штанги не могу и не хочу», — пояснил пермяк изданию «ФТАР ТВ».

Артем Окулов родился в Чусовом, является двухкратным чемпионом мира (2015, 2018), заслуженным мастером спорта РФ.

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