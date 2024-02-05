«Без штанги не могу и не хочу». Пермяк завоевал Кубок России по тяжелой атлетике

У 29-летнего спортсмена ранее были проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил часть соревнований. Он получил травму колена в 2018 году, не выступал почти три года, но в конце 2021 года вернулся и выиграл малое золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте.