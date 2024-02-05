Более 10 тысяч километров дорог очищены от снега в Подмосковье за сутки

За один день дорожные службы Московской области освободили от снега и обработали противогололедными материалами более 10 тысяч километров дорог. В эту работу было вовлечено более 2,6 тысячи рабочих и свыше 1,2 тысячи автомобилей.