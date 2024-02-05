properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Более 10 тысяч километров дорог очищены от снега в Подмосковье за сутки

5 февраля 2024, 18:43
За один день дорожные службы Московской области освободили от снега и обработали противогололедными материалами более 10 тысяч километров дорог. В эту работу было вовлечено более 2,6 тысячи рабочих и свыше 1,2 тысячи автомобилей.

Прежде всего, специалисты уделяют внимание опасным участкам, таким как спуски, мосты, путепроводы, эстакады и крутые повороты, а также дорогам с интенсивным движением. Такие места имеют первоочередное значение при проведении работ, пишет 360tv.ru.

Оперативный штаб, отвечающий за зимнее обслуживание дорог, постоянно контролирует ситуацию на дорогах и погодные условия. Напомним, что качество выполненных работ отслеживается при помощи автоматизированных систем РНИС и СКПДИ.

Подпишитесь
Давние коммерческие связи. По делу о налоговой недоимке за сыр назначили экспертизу
Сегодня, 13:04
Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»
Сегодня, 12:57
Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»
Сегодня, 10:57
Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми
Сегодня, 10:22
Пермских перевозчиков наказали на 46 миллионов рублей. За что их штрафовали
Сегодня, 10:32
Мошенники захватили аккаунт чиновника, который отвечает за сотни тысяч пермяков
Сегодня, 11:09