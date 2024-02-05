Более 10 тысяч километров дорог очищены от снега в Подмосковье за сутки

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Прежде всего, специалисты уделяют внимание опасным участкам, таким как спуски, мосты, путепроводы, эстакады и крутые повороты, а также дорогам с интенсивным движением. Такие места имеют первоочередное значение при проведении работ, пишет 360tv.ru.
Оперативный штаб, отвечающий за зимнее обслуживание дорог, постоянно контролирует ситуацию на дорогах и погодные условия. Напомним, что качество выполненных работ отслеживается при помощи автоматизированных систем РНИС и СКПДИ.