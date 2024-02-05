Чиновники рассказали о гибели еще одного пермяка на СВО

Во время специальной военной операции был убит Анатолий Степанов из Пермского края. По данным чиновников администрации Кишертского муниципального округа, прощание с военным состоится утром 5 февраля в селе Усть-Кишерть. Чиновники не сообщают возраст погибшего или обстоятельства его гибели.