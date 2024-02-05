properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

В Пермском крае 5 февраля похоронят погибшего на СВО Анатолия Степанова

Чиновники рассказали о гибели еще одного пермяка на СВО

5 февраля 2024, 02:52
Фото: vk.com/kishertadm / 1MI

В Пермском крае 5 февраля похоронят погибшего на СВО Анатолия Степанова

Дата гибели военного неизвестна.

Во время специальной военной операции был убит Анатолий Степанов из Пермского края. По данным чиновников администрации Кишертского муниципального округа, прощание с военным состоится утром 5 февраля в селе Усть-Кишерть. Чиновники не сообщают возраст погибшего или обстоятельства его гибели.

СВО России на Украине продолжается с февраля 2022 года. Власти не называют сроки ее завершения. По словам президента, она закончится в момент достижения всех поставленных целей.

Читайте также:
Стало известно о гибели на СВО жителя Кишертского округаВозвращение пленных и суд над «положенцем». Главные новости недели в ПрикамьеВ Соликамске прощаются с убитым на СВО военнослужащим
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии
Сегодня, 08:31
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
Сегодня, 08:54
Пермский край оказался в топе по пострадавшим в авариях с автобусами
Сегодня, 08:16
Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц
Сегодня, 04:24
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
Сегодня, 05:47
Для музея в Хохловке за более чем миллион закупят чучела к Масленице
Сегодня, 06:41