Давние коммерческие связи. По делу о налоговой недоимке за сыр назначили экспертизу

Кроме этого, налоговая указала, что эксперты института им. Горбатова из филиала в Угличе имеют «давние коммерческие связи» с ЮКМП, в том числе — имели прямое отношение к технологии производства спорных сычужных и сычужных продуктов. Более того, они же делали за оплату для Юговского заключение по данному спору. Что говорит об их заинтересованности: «Как они будут оценивать как эксперты результаты своей работы, как смогут дать критическую оценку своей внедренной технологии», — заметил представитель налоговой.