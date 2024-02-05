Давние коммерческие связи. По делу о налоговой недоимке за сыр назначили экспертизу

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Сегодня, 5 февраля, первая инстанция арбитражного суда по иску ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» к ИФНС-19 об отмене результатов проверки за первый квартал 2020 года назначила экспертизу и приостановила рассмотрение дела до 29 марта.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, представитель налоговой Ольга Трефилова, заявляя ходатайство о назначении экспертной организации, напомнила о том, что до разрешения кассационного представления в Верховном суде РФ нужно приостановить рассмотрение дела. И сообщила, что свою кассационную жалобу на решение арбитражного суда Уральского округа о возврате дела на повторное рассмотрение направил Россельхознадзор.
В качестве экспертной организации ИФНС-19 предложила Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию имени Н. В. Верещагина с четырьмя экспертами-технологами. Эффективность привлечения этого вуза объяснили тем, что во-первых, это единственная профильная академия в стране, а во-вторых, стоимость экспертизы у организаций, предложенных ЮКМП вдвое выше — 700 тыс. рублей. Вологодский же вуз готов провести экспертизу за 350 тыс. рублей. ИФНС направила запросы еще в три организации, в Крыму, Кузбассе и Москве, но к заседанию суда ответы не были получены.
Невозможность привлечений организаций, предложенных ЮКМП — Пермский аграрно-технологический университет им Д. Н. Прянишникова, Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова, и два научно-исследовательских института маслоделия и сыроделия — Северо-Кавказский и Приволжский — налоговики объяснили несколькими факторами. Во-первых, по их мнению ни один из предложенных экспертов в пермском и приволжском вузах не имеют необходимой квалификации. А ученые в институте им. Горбатова и в Северо-Кавказском вузе уже давали пояснения при первом рассмотрении дела.
Кроме этого, налоговая указала, что эксперты института им. Горбатова из филиала в Угличе имеют «давние коммерческие связи» с ЮКМП, в том числе — имели прямое отношение к технологии производства спорных сычужных и сычужных продуктов. Более того, они же делали за оплату для Юговского заключение по данному спору. Что говорит об их заинтересованности: «Как они будут оценивать как эксперты результаты своей работы, как смогут дать критическую оценку своей внедренной технологии», — заметил представитель налоговой.
Представитель ЮКМП Александр Парфенов парировал, что вологодский вуз не менее заинтересован: «Учредителем наших экспертных организаций является Минобрнауки, учредителем академии в Вологде — Минсельхоз РФ, который дает налоговой пояснения по делу. Это может говорить о наличии договоренностей», — заявил юрист комбината отвод экспертной организации. Кроме этого, он заметил, что ЮКМП есть коммерческие отношения и с этим вузом, где также обучаются сотрудники предприятия.
Спор в суде в очередной раз начал переходить в эмоциональную плоскость, восемь вопросов, заявленные налоговой для экспертизы Парфенов назвал «вызывающими удивление и не конкретными», поскольку в них говорится о «спорном продукте», а не о конкретных наименованиях продукции. На что представители налоговой парировали, что эксперты понимают, что вопросы заданы в рамках конкретного спора, но могут уточнить вплоть до спецификаций линейки «Сычужных» и «Деревенских» сырных продуктов со 100% заменителем молочного жира.
Вместо шести вопросов, частично повторяющих те, которые ЮКМП предлагали еще при первом рассмотрении, налоговая предложила восемь, включая состав спорных продуктов и его сравнение: экспертам нужно выяснить, различаются ли линейки «Сычужных» и «Деревенских» во время проведения выездной проверки в 2020 году и сегодня.
Традиционно представители прокуратуры и Россельхознадзора в суде поддерживали позицию налоговой, а представитель регионального Минагро Мария Андришунас — Юговского комбината.
После короткого перерыва на совещательную комнату судья Елена Завадская вынесла решение о назначении экспертизы в Вологодской академии и для разрешения утвердила восемь вопросов, близких к предложенным налоговой.
Ранее при втором рассмотрении иска Юговской к налоговой предприятие вновь заявило ходатайство о проведении экспертизы, которая
которая по мнению истцов сможет устранить противоречия, на которые указала кассационная инстанция. Подобное исследование предприятие просит суд провести с самого начала процесса, по словам Парфенова, ходатайство «на 85% совпадает с прежним». В качестве экспертов сторона предложила пермский аграрно-технологический университет, Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова, и два научно-исследовательских института маслоделия и сыроделия — Северо-Кавказский и Приволжский.
Представители налоговой в свою очередь ходатайствовали об отложении рассмотрения дела до рассмотрения кассационной жалобы ИФНС на кассационное определение в Верховном суде РФ.
Налоговая также ходатайствовала о приобщении к делу ответов с позицией Минсельхоза РФ, Таможенного союза Евразийского экономического союза и Пермской таможни о том, можно ли считать молочной спорную продукцию Юговского комбината. Нам удалось ознакомиться с данными документами. Из письма за подписью первого заместителя главы Минсельхозы РФ Оксаны Лут следует, что «оригинальная» «сырная» продукция ЮКМП («Продукт мягкий Кавказский», «Деревенский» и прочие) не соответствует требованиям Техрегламента Таможенного Союза 033/2012, который и определяет возможность применения льготного НДС. Интересно, что вопреки позиции федерального ведомства, региональный минагро поддерживает в суде ЮКМП.
Коллизия этого дела заключается в том, что в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении топ-менеджмент Юговского признал недоимку, возникшую при применении льготной ставки НДС в 10% при продаже сырного и сычужно продукта. Но продолжает спорить об этом в арбитражном процессе.
В середине января 2024 года в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на стадии предварительного следствия по фактам недоимки по НДС на Юговском комбинате молочных продуктов задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме. В связи этим уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.
Ранее третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю было завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ЮКМП, бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей.
В начале января кассационная коллегия Арбитражного суда Уральского округа отменила решение двух инстанций о доначислении «Юговскому комбинату молочных продуктов» 110,9 млн рублей недоимки по НДС. Решение первой инстанции было вынесено в начале июня, но предприятие его пыталось оспорить. Семнадцатый арбитражный суд оставил решение в силе.
Кассация указала, что материалы рассматриваемого дела не содержат выводов относительно соответствия продукции, о которой шла речь в указанном деле и продукции, производимой налогоплательщиком, её качества и содержания, от которых напрямую усматривается зависимость возможности или нет применения пониженной ставки НДС.
Решение по этому иску, и это не раз звучало в зале суда, повлекло за собой признание законными требований налоговой еще почти на миллиард рублей. Вся недоимка начислена с 2017 по второй квартал 2021 года и появилась из-за того, что компания, по мнению налоговой, предприятие безосновательно применяет при расчете НДС льготную ставку в 10% как производитель продукции из натурального молока. Данный спор был о взыскании 110,9 млн рублей недоимки с пени и штрафами.
Налоговики считают, что, продавая сычужный продукт (он же сырный) компания должна была платить 20% НДС. По требованию УФНС предприятие должно было заплатить недоимку до октября 2022 года. Судя по информации ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», профилактический визит налоговой состоялся на Юговской комбинат в августе прошлого года.