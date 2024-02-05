Денег на безопасность нет. Здание школы в Краснокамске не обследовали больше 20 лет

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В Краснокамске здание школы 1937 года больше 20 лет не обследовалось специалистами. Это прямое нарушение действующего законодательства, утверждают в прокуратуре.
Нарушения требований безопасности выявлены при эксплуатации здания корпуса № 2 МАОУ «СОШ № 8» в Краснокамске. Установлено, что последнее обследование технического состояния объекта 1937 года постройки фундамента, строительных конструкций и инженерных систем с привлечением специализированной организации проводилось более 20 лет назад. В то время как законодательство обязывает организовывать данные мероприятия не реже раза в 10 лет.
Причинами отсутствия обследования является отсутствие финансирования со стороны учредителя — властей Краснокамска.
По итогам проверки прокурором в суд направлен иск об обязании органа местного самоуправления профинансировать и организовать обследование корпуса образовательного учреждения. Краснокамский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.