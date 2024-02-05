properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Денег на безопасность нет. Здание школы в Краснокамске не обследовали больше 20 лет

Денег на безопасность нет. Здание школы в Краснокамске не обследовали больше 20 лет

5 февраля 2024, 16:10
Фото: Яндекс карты
Корпус школы построен в 1937 году

В Краснокамске здание школы 1937 года больше 20 лет не обследовалось специалистами. Это прямое нарушение действующего законодательства, утверждают в прокуратуре.

Нарушения требований безопасности выявлены при эксплуатации здания корпуса № 2 МАОУ «СОШ № 8» в Краснокамске. Установлено, что последнее обследование технического состояния объекта 1937 года постройки ­ фундамента, строительных конструкций и инженерных систем с привлечением специализированной организации проводилось более 20 лет назад. В то время как законодательство обязывает организовывать данные мероприятия не реже раза в 10 лет.

Причинами отсутствия обследования является отсутствие финансирования со стороны учредителя — властей Краснокамска.

По итогам проверки прокурором в суд направлен иск об обязании органа местного самоуправления профинансировать и организовать обследование корпуса образовательного учреждения. Краснокамский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Читайте также:
Суд признал приватизацию единственной муниципальной аптеки Краснокамска незаконнойВ Пермском крае скончался заслуженный учитель Георгий ОдинцовПрокуратура начала проверку после ранения мальчика с ножом в пермской школе
#Краснокамск#Образование#Школа#Прокуратура#Безопасность
Подпишитесь
Давние коммерческие связи. По делу о налоговой недоимке за сыр назначили экспертизу
Сегодня, 13:04
Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»
Сегодня, 12:57
Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»
Сегодня, 10:57
Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми
Сегодня, 10:22
Пермских перевозчиков наказали на 46 миллионов рублей. За что их штрафовали
Сегодня, 10:32
Мошенники захватили аккаунт чиновника, который отвечает за сотни тысяч пермяков
Сегодня, 11:09