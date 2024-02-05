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Для музея в Хохловке за более чем миллион закупят чучела к Масленице

Для музея в Хохловке за более чем миллион закупят чучела к Масленице

5 февраля 2024, 06:41
Фото: Пермский краеведческий музей
Закупка также включает в себя элементы оформления праздника.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в рамках подготовки к масленичным гуляниям закупит чучело Масленицы, оборудование для торговых рядов, малые архитектурные формы и элементы навигации. Начальная цена контракта 1 млн 376 тыс. рублей, отмечает музей на сайте госзакупок.

Лот включат в себя услуги декоратора по созданию сценического оформления четырёх мероприятий в ходе празднования.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона по определению подрядчика, тендер получил участник, который согласился исполнить контракт за 1 млн 80 тыс. рублей. Услуги будут оказываться подрядчиком в несколько этапов.

Отметим, что в этом году Масленица будет праздноваться с 11 по 17 марта. В Хохловке масленичные гуляния традиционно проводят в широкую Масленицу, в Прощенное воскресенье и праздник завершается сожжением большого чучела Масленицы.

#Масленица#Масленичные гуляния#Хохловка#Культура#Закупки
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