Экс-глава China Merchant Bank приговорен к смертной казни в Китае

По результатам расследования было установлено, что бывший банкир получал значительные суммы денег за согласование кредитов и проектов частных лиц и компаний, а также за продвижение по карьерной лестнице. Власти Китайской Народной Республики рассматривают его деятельность как угрозу национальным интересам. В 2022 году Тяня Хуэйю был арестован и исключен из Компартии Китая. На слушании в суде в 2023 году он признался в получении взяток на общую сумму более 28,8 миллиона долларов.