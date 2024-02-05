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Экс-глава China Merchant Bank приговорен к смертной казни в Китае

5 февраля 2024, 18:46
В Китае был вынесен приговор экс-президенту China Merchant Bank Тяня Хуэйю за преступления, связанные с взяточничеством и торговлей инсайдерской информацией.

Его ожидает смертная казнь, однако исполнение наказания было отложено на два года. Об этом сообщили в Центральном телевидении Китая, пишет 360tv.ru.

По результатам расследования было установлено, что бывший банкир получал значительные суммы денег за согласование кредитов и проектов частных лиц и компаний, а также за продвижение по карьерной лестнице. Власти Китайской Народной Республики рассматривают его деятельность как угрозу национальным интересам. В 2022 году Тяня Хуэйю был арестован и исключен из Компартии Китая. На слушании в суде в 2023 году он признался в получении взяток на общую сумму более 28,8 миллиона долларов.

Хуэйю занимал должность главы China Merchant Bank с 2013 года, предварительно работая в нескольких других банках.

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