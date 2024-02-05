В Нытве задержали 18-летнего водителя с поддельными водительскими правами

Исследование показало, что документ имеет признаки подделки и не соответствует образцу. Молодой человек признался, что купил документ за 40 тыс. рублей в интернете. Год назад он действительно прошел обучение в автошколе, но из-за страха не сдать экзамен, приобрел удостоверение незаконным путем.