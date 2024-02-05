В Нытве задержали 18-летнего водителя с поддельными водительскими правами

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Нытве Госавтоинспекция Прикамья задержала 18-летнего молодого человека с поддельным водительским удостоверением. Парень признался, что купил права за 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.
Водителя задержали на трассе Нытва — Кудымкар госавтоинспекторы задержали автомобиль под управлением местного жителя за нарушение правил дорожного движения. Водитель совершил обгон в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».
Парень показал свое удостоверение, но те заподозрили, что оно поддельное. Проверка по базам данным показала, что права выданы на имя другого человека. Их решили изъять и отправить на экспертизу.
Исследование показало, что документ имеет признаки подделки и не соответствует образцу. Молодой человек признался, что купил документ за 40 тыс. рублей в интернете. Год назад он действительно прошел обучение в автошколе, но из-за страха не сдать экзамен, приобрел удостоверение незаконным путем.
В отношении 18-летнего парня дознанием отдела МВД России по Нытвенскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права). Проверка продолжается.