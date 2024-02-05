Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В то же время он отметил, что у Boeing еще есть «последний шанс» исправить ошибки, пишет RT.
Как отмечает глава Emirates, впервые в истории компания отправит своих инженеров для наблюдения за процессом производства самолетов Boeing. Он подчеркнул, что это является серьезным сигналом о том, что произошло существенное изменение в работе компании. Раньше такие меры не принимались без особых на то оснований.