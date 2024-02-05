Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

Как отмечает глава Emirates, впервые в истории компания отправит своих инженеров для наблюдения за процессом производства самолетов Boeing. Он подчеркнул, что это является серьезным сигналом о том, что произошло существенное изменение в работе компании. Раньше такие меры не принимались без особых на то оснований.