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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

5 февраля 2024, 04:27
Глава авиакомпании Emirates, Тим Кларк, высказал критику в адрес компании Boeing из-за резкого снижения качества их самолетов.

В то же время он отметил, что у Boeing еще есть «последний шанс» исправить ошибки, пишет RT.

Как отмечает глава Emirates, впервые в истории компания отправит своих инженеров для наблюдения за процессом производства самолетов Boeing. Он подчеркнул, что это является серьезным сигналом о том, что произошло существенное изменение в работе компании. Раньше такие меры не принимались без особых на то оснований.

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