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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

В Перми 9 февраля на эспланаде пройдет бесплатное ледовое шоу Ильи Авербуха

Илья Авербух бесплатно научит пермяков фигурному катанию

5 февраля 2024, 13:16
Фото: Телеграм-канал «Пермь-300. Все реально!»

В Перми 9 февраля на эспланаде пройдет бесплатное ледовое шоу Ильи Авербуха

10 февраля фигурист проведет мастер-класс по фигурному катанию.

В Перми, 10 февраля, на эспланаде пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха. Еще в 2023 году известный фигурист стал постановщиком новогоднего семейного шоу на эспланаде и главным режиссером флагманского фестиваля юбилея «Город встреч», сообщает региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми.

Также, в 14:00 Авербух проведет мастер-класс по фигурному катанию. Для участия в мероприятии необходима регистрация. С 15:30 фигурист встретится с воспитанниками школы спортивного катания, во время чего поделится секретами своего успеха и ответит на все вопросы ребят.

Вход на ледовое шоу свободный, начало мероприятия в 17:45. Отмечается, что количество мест на трибунах ограничено.

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#Спорт#Пермь#Мероприятие#Ледовое шоу#Авербух#Семейное шоу
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