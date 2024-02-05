Илья Авербух бесплатно научит пермяков фигурному катанию

Также, в 14:00 Авербух проведет мастер-класс по фигурному катанию. Для участия в мероприятии необходима регистрация. С 15:30 фигурист встретится с воспитанниками школы спортивного катания, во время чего поделится секретами своего успеха и ответит на все вопросы ребят.