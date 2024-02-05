Илья Авербух бесплатно научит пермяков фигурному катанию

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В Перми, 10 февраля, на эспланаде пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха. Еще в 2023 году известный фигурист стал постановщиком новогоднего семейного шоу на эспланаде и главным режиссером флагманского фестиваля юбилея «Город встреч», сообщает региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми.
Также, в 14:00 Авербух проведет мастер-класс по фигурному катанию. Для участия в мероприятии необходима регистрация. С 15:30 фигурист встретится с воспитанниками школы спортивного катания, во время чего поделится секретами своего успеха и ответит на все вопросы ребят.
Вход на ледовое шоу свободный, начало мероприятия в 17:45. Отмечается, что количество мест на трибунах ограничено.