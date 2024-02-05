Картины из фонда Пермской галереи покажут на выставке о Юрии Гагарине в Москве

Экспонаты Пермской художественной галереи представят на выставке «Гагарин от первого лица. Истории в красках», которая состоится в Музее космонавтики в Москве с 7 марта по 1 сентября текущего года, рассказали в сообществе учреждения. Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.