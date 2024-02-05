Картины из фонда Пермской галереи покажут на выставке о Юрии Гагарине в Москве

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:52
Экспонаты Пермской художественной галереи представят на выставке «Гагарин от первого лица. Истории в красках», которая состоится в Музее космонавтики в Москве с 7 марта по 1 сентября текущего года, рассказали в сообществе учреждения. Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
В Москву «поедут» восемь картин пермской галереи: среди них «Крымские пионеры» Александра Дейнеки, «Молодой рабочий» Александра Самохвалова, «Кружка молока» Александра Пластова и другие. Кураторы выставки желают показать личность известного советского космонавта через тексты из его книги «Дорога в космос», которые будут сопровождать полотна, созданные в стиле соцреализма.
Пермяки смогут увидеть вышеперечисленные произведения в экспозиции искусства XX века, когда откроется новое здание галереи на Заводе Шпагина. Ранее стало известно, что первая выставка здесь откроется осенью 2024 года.