Коллекторы заплатят за давление на семью должника-пермяка

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Микрофинансовая организация оштрафована за использование запрещенных приемов в процессе возврата просроченной задолженности. ООО МКК «КапиталЪ-НТ» заплатит 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
В профильный отдел ГУФССП России по Пермскому краю поступило обращение пермячки с жалобами на психологическое давление со стороны ООО МКК «КапиталЪ-НТ», требующего вернуть долг, имеющийся у ее сына. В качестве доказательства заявительница продемонстрировала сообщение в социальной сети, в котором содержались персональные данные самого заемщика, его родственников и ссылки на их аккаунты со следующим текстом: «ПОМОГИТЕ СЕМЬЕ МОШЕННИКОВ ОПЛАТИТЬ ДОЛГ!».
Кроме того, с целью оказания психологического давления в сообщении содержались предупреждения о розыске должника по адресам регистрации и работодателя, а также угроза подачи заявления в полицию по ст. 159 УК РФ. Выразительна была и подпись: «ООО КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО „ПОСЛЕДНИЙ ШАНС“».
Приставы установили, что сотрудники микрокредитной компании в ходе возврата просроченной задолженности с заемщика взаимодействовали с его родственниками без их согласия, распространяли информацию, порочащую честь и достоинство должника и третьих лиц, вводили их в заблуждение относительно возможности применения мер уголовного преследования, а также нарушили допустимое количество телефонных переговоров.
ООО МКК «КапиталЪ-НТ» было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 тыс. рублей. Общество пыталось обжаловать данное решение, но Арбитражный суд Пермского края оставил его без изменения.