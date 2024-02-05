Коллекторы заплатят за давление на семью должника-пермяка

В профильный отдел ГУФССП России по Пермскому краю поступило обращение пермячки с жалобами на психологическое давление со стороны ООО МКК «КапиталЪ-НТ», требующего вернуть долг, имеющийся у ее сына. В качестве доказательства заявительница продемонстрировала сообщение в социальной сети, в котором содержались персональные данные самого заемщика, его родственников и ссылки на их аккаунты со следующим текстом: «ПОМОГИТЕ СЕМЬЕ МОШЕННИКОВ ОПЛАТИТЬ ДОЛГ!».