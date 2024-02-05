Могла потерять память. В Перми третий день ищут пропавшую пенсионерку

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
В Перми пропала 75-летняя пенсионерка Анна Мальцева. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», последний раз ее видели 3 февраля — она ушла из дома и не вернулась.
Примеры пропавшей: рост 164 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза. Она была одета в темно-голубую куртку, черные штаны, бордовую сапоги и бордовую вязаную шапку. С собой у пенсионерки был черный рюкзак с рисунком бабочки, а также скандинавские палки для ходьбы.
Волонтеры уточняют, что пропавшая нуждается в медицинской помощи — она могла потерять память. Пермякам, у которых есть информация о пенсионерки, нужно позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.