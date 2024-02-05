Могла потерять память. В Перми третий день ищут пропавшую пенсионерку

Примеры пропавшей: рост 164 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза. Она была одета в темно-голубую куртку, черные штаны, бордовую сапоги и бордовую вязаную шапку. С собой у пенсионерки был черный рюкзак с рисунком бабочки, а также скандинавские палки для ходьбы.