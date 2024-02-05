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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

Мошенники взломали аккаунт главы администрации Ленинского района Перми

Мошенники захватили аккаунт чиновника, который отвечает за сотни тысяч пермяков

5 февраля 2024, 11:09
Фото: Properm.ru / vk.com/aleksandrrusanov

Мошенники взломали аккаунт главы администрации Ленинского района Перми

Чиновник призывает не вступать в диалог с мошенниками.

Мошенники перешли на новый уровень. Неизвестные получили доступ к личному аккаунту главы Ленинского района Александра Русанова. Он приложил скрин переписки мошенников, в котором они предупреждают собеседника о том, что может позвонить некий куратор администрации. Содержание звонка не раскрывается.

Ранее мошенники создавали фейковые аккаунты глав администраций и других чиновников. Схема была примерно такая же — предупреждали о важном звонке от силовика. Так неизвестные действуют не только в Прикамье, но и в других субъектах РФ.

Фото: t.me/aarusanov59
#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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