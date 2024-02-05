Мошенники захватили аккаунт чиновника, который отвечает за сотни тысяч пермяков

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Мошенники перешли на новый уровень. Неизвестные получили доступ к личному аккаунту главы Ленинского района Александра Русанова. Он приложил скрин переписки мошенников, в котором они предупреждают собеседника о том, что может позвонить некий куратор администрации. Содержание звонка не раскрывается.
Ранее мошенники создавали фейковые аккаунты глав администраций и других чиновников. Схема была примерно такая же — предупреждали о важном звонке от силовика. Так неизвестные действуют не только в Прикамье, но и в других субъектах РФ.