Можно ли достичь результатов с меньшим весом и большим количеством повторений?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Но возникает вопрос: стоит ли подвергать себя риску травм, перегружая себя тяжелыми упражнениями, если можно достичь результата с помощью легких весов и большего количества повторений?
Многие задаются вопросом о том, как эффективно наращивать мышцы, используя небольшие веса и избегая травм. К сожалению, использование малых весов не приведет к значительному росту мышц. Процесс будет очень медленным, и прогресс в увеличении силы замедлится при использовании небольших весов.
Рост мышц при использовании малых весов может быть заметен только в первые месяцы тренировок, особенно у новичков. Некоторые исследования показывают, что рост мышц при большом количестве повторений может быть вызван временным отеком мышц или «воспалением».