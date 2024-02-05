Можно ли достичь результатов с меньшим весом и большим количеством повторений?

Многие задаются вопросом о том, как эффективно наращивать мышцы, используя небольшие веса и избегая травм. К сожалению, использование малых весов не приведет к значительному росту мышц. Процесс будет очень медленным, и прогресс в увеличении силы замедлится при использовании небольших весов.