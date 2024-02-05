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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Можно ли достичь результатов с меньшим весом и большим количеством повторений?

5 февраля 2024, 11:42
Большинство начинающих занимающихся в спортзале или дома замечают положительные изменения в своих мышцах, пишет Pravda.Ru.

Но возникает вопрос: стоит ли подвергать себя риску травм, перегружая себя тяжелыми упражнениями, если можно достичь результата с помощью легких весов и большего количества повторений?

Многие задаются вопросом о том, как эффективно наращивать мышцы, используя небольшие веса и избегая травм. К сожалению, использование малых весов не приведет к значительному росту мышц. Процесс будет очень медленным, и прогресс в увеличении силы замедлится при использовании небольших весов.

Рост мышц при использовании малых весов может быть заметен только в первые месяцы тренировок, особенно у новичков. Некоторые исследования показывают, что рост мышц при большом количестве повторений может быть вызван временным отеком мышц или «воспалением».

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