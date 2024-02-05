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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

На два дня в центре Перми для катания закроют главный ледовый городок города

На два дня в центре Перми для катания закроют главный ледовый городок города

5 февраля 2024, 14:55
Фото: properm.ru
В дни потепления можно будет гулять по городку.

В связи с потеплением в городке «Лукоморье» на городской эспланаде Перми будет приостановлена работа всех горок и покатушки. При этом у жителей будет возможность 6 и 7 февраля прогуляться по городку и сфотографироваться на фоне скульптур, сообщают в мэрии.

Как отмечают в администрации, по правилам эксплуатация ледовых объектов разрешена при температуре -4 градуса и холоднее. Во время технологической паузы могут вестись восстановительные работы, в том числе с применением спецтехники.

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#Пермь#Ледовый городок#Эспланада#Ледовая скульптура
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