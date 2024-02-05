На два дня в центре Перми для катания закроют главный ледовый городок города

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В связи с потеплением в городке «Лукоморье» на городской эспланаде Перми будет приостановлена работа всех горок и покатушки. При этом у жителей будет возможность 6 и 7 февраля прогуляться по городку и сфотографироваться на фоне скульптур, сообщают в мэрии.
Как отмечают в администрации, по правилам эксплуатация ледовых объектов разрешена при температуре -4 градуса и холоднее. Во время технологической паузы могут вестись восстановительные работы, в том числе с применением спецтехники.