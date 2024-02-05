Невролог Евдокимов сказал, что во время магнитных бурь не стоит водить авто

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Доктор Евдокимов настоятельно рекомендует воздерживаться от перегрузок, бережно следить за режимом сна и поддерживать оптимальный уровень гидратации. По его мнению, вполне разумно временно отказаться от вождения автомобиля, так как магнитные бури могут вызвать рассеянность и невнимательность у водителей, что увеличит риск дорожно-транспортных происшествий, пишет pravda.ru.
Первые две декады месяца пройдут без каких-либо особых магнитных колебаний, но 25, 26 и 27 числа нас ожидает настоящий апогей геомагнитной активности. Медицинские специалисты призывают проявлять осторожность, особенно тем, кто обладает повышенной чувствительностью к магнитным явлениям, поскольку колебания магнитного поля могут оказать существенное воздействие на организм.