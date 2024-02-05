Невролог Евдокимов сказал, что во время магнитных бурь не стоит водить авто

Прогнозы ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ говорят о том, что февраль обещает быть периодом повышенной геомагнитной активности. Невролог Александр Евдокимов сделал в связи с этим предостережение для водителей.