Новый приют для бездомных собак в Перми хотят построить в этом году

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Новый муниципальный приют в Перми хотят построить уже в этом году. Он будет располагаться на ул. Верхнемостовая, 38 в Орджоникидзевском районе. В прошлом году мэрия города получила земельный участок и имущественный комплекс на этом месте для безвозмездного пользования. Здесь ранее располагался бывший свинокомплекс.
Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, сейчас заключен контракт на выполнение работ по изготовлению и устройству 187 вольеров для животных. В уже существующем муниципальном приюте на конец января этого года содержится 810 безнадзорных собак.
Согласно информации с портала госзакупок, на изготовление и обустройство вольеров было направлено 47,4 млн рублей. ООО «Виал групп» предложило выполнить эти работы за 38,9 млн рублей. По условиям договора, подрядчик должен был завершить работы до конца 2023 года, однако нарушил сроки.