Новый приют для бездомных собак в Перми хотят построить в этом году

Новый муниципальный приют в Перми хотят построить уже в этом году. Он будет располагаться на ул. Верхнемостовая, 38 в Орджоникидзевском районе. В прошлом году мэрия города получила земельный участок и имущественный комплекс на этом месте для безвозмездного пользования. Здесь ранее располагался бывший свинокомплекс.