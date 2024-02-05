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Updated Сегодня, 10:34

За год перевозчиков в Перми оштрафовали на 46 миллионов рублей

Пермских перевозчиков наказали на 46 миллионов рублей. За что их штрафовали

5 февраля 2024, 10:32
Фото: properm.ru

За год перевозчиков в Перми оштрафовали на 46 миллионов рублей

Штрафы назначались за нарушения условий контрактов.

Пермский дептранс рассказал об итогах работы по контролю за деятельностью переводчиков. В пресс-службе мэрии пояснили, что за 2023 год перевозчиков оштрафовали на 46 млн рублей за нарушения условий контрактов.

Конкретные причины, из-за которых компании штрафовали — нарушение расписания, сбои в работе датчиков пассажиропотока, проезд остановок, неработающие кондиционеры. Также перевозчиков наказывали за состояние салона.

В мэрии отмечают, что автобусы регулярно проверяют. Соблюдение расписания фиксируется онлайн благодаря навигаторам.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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