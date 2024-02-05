Пермских перевозчиков наказали на 46 миллионов рублей. За что их штрафовали

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Пермский дептранс рассказал об итогах работы по контролю за деятельностью переводчиков. В пресс-службе мэрии пояснили, что за 2023 год перевозчиков оштрафовали на 46 млн рублей за нарушения условий контрактов.
Конкретные причины, из-за которых компании штрафовали — нарушение расписания, сбои в работе датчиков пассажиропотока, проезд остановок, неработающие кондиционеры. Также перевозчиков наказывали за состояние салона.
В мэрии отмечают, что автобусы регулярно проверяют. Соблюдение расписания фиксируется онлайн благодаря навигаторам.