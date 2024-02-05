Пермский край оказался в топе по пострадавшим в авариях с автобусами

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Пермский край оказался в тройке регионов с наибольшим количеством обращений по страховым выплатам в связи с ДТП с общественным транспортом. Статистика основывается на данных «Россгосстраха» по итогам 2023 года, передает «Газета.Ru». В списке также Ростовская и Саратовская области.
При этом женщины получают травмы в два раза чаще мужчин. Наиболее тяжелые травмы у пассажиров случаются во время междугородних поездок на автобусах и маршрутках. На городских маршрутах пассажиры получают ушибы, переломы, а также сотрясения мозга.
Общая сумма по страховым выплатам за подобные ДТП в 2023 году составила 37,9 млн:
Средний размер выплаты после аварии на междугородней трассе больше, так как и скорость движения там выше — 300 тыс. рублей. Меньше всего травм получают пассажиры троллейбусов и трамваев, со всей России в компанию поступило лишь четыре обращения.