Пермский край оказался в топе по пострадавшим в авариях с автобусами

При этом женщины получают травмы в два раза чаще мужчин. Наиболее тяжелые травмы у пассажиров случаются во время междугородних поездок на автобусах и маршрутках. На городских маршрутах пассажиры получают ушибы, переломы, а также сотрясения мозга.