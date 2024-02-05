Пермский край вошел в ТОП-15 регионов России по объемам кредитования населения

В целом же в стране, по сравнению с 2022 годом, объемы кредитования в 2023 г. выросли на 51%, а количество выдач кредитов — на 45%. Всего за прошлый год было выдано 68,98 млн кредитов на 22,59 трлн рублей, годом ранее — 47,53 млн кредитов на 14,97 трлн рублей. Средний чек по всем типам кредитов за год увеличился на 4%: с 315 тыс. до 327 тыс. рублей. В 2023 г. срок кредитования составил в среднем 41 месяцев, в 2022 году — 44 месяцев.