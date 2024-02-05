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Пермский край вошел в ТОП-15 регионов России по объемам кредитования населения

Пермский край вошел в ТОП-15 регионов России по объемам кредитования населения

5 февраля 2024, 05:15
Фото: 1MI
Количество кредитов за год выросло более чем на 40%.
Сюжет
Кредит

Жители Пермского края за минувший, 2023 год, взяли в кредитных учреждениях 1,45 млн кредитов на сумму свыше 395,93 млрд рублей. Это 15-й результат среди регионов России, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

Средний пермский кредит составил 272 тыс. рублей.

Отметим, что в 2022 году жители Прикамья взяли 1,01 млн. кредитов на общую сумму 250,03 млрд рублей. Средний кредит тогда составлял 248 тыс. рублей. Таким образом количество кредитов за год выросло на 44%, их объем — на 58%, а размер — на 10%.

В целом же в стране, по сравнению с 2022 годом, объемы кредитования в 2023 г. выросли на 51%, а количество выдач кредитов — на 45%. Всего за прошлый год было выдано 68,98 млн кредитов на 22,59 трлн рублей, годом ранее — 47,53 млн кредитов на 14,97 трлн рублей. Средний чек по всем типам кредитов за год увеличился на 4%: с 315 тыс. до 327 тыс. рублей. В 2023 г. срок кредитования составил в среднем 41 месяцев, в 2022 году — 44 месяцев.

Доля ипотечных кредитов в общей совокупности кредитных денежных средств за последние 5 лет выросла на 10%. Доля кредитов наличными, напротив, сократилась за тот же срок на 13%. В 2023 г. ипотека заняла 46% объемов рынка кредитования, кредиты наличными — 33%, кредитные карты — 15%, автокредиты — 4% и POS-кредиты — 2%.

По объемам кредитования в пятерку регионов-лидеров в 2023 г. вошли те же регионы, что и годом ранее: Москва — 4,69 млн кредитов на 2,59 трлн рублей, Московская обл. — 4 млн кредитов на 1,77 трлн рублей, Санкт-Петербург — 2,44 млн кредитов на 1,18 трлн рублей, Краснодарский край — 2,70 млн кредитов на 894,64 млрд рублей и Свердловская обл. — 2,33 млн кредитов на 732,01 млрд рублей.

#Экономика#Кредит#Статистика#Ипотечный кредит#Потребительский кредит
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