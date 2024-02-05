Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
С 1 февраля 2024 года «Росхим» назначен управляющей организацией пермского АО «Метафракс Кемикалс». Решение принято собранием акционеров химического предприятия. Информацию об этом сообщил Росхим.
Согласно решению BOCA, лицом, имеющим право действовать от имени «Метафракс Кемикалс» без доверенности является «Росхим» в лице его гендиректора Эдуарда Давыдова. Так, «Метафракс Кемилакс» сохранит свои полномочия управляющей организации в отношении своих дочерних компаний. Альберт Худайбирдин назначен исполнительным директором АО. Ранее он занимал должность генерального директора.
Многопрофильный холдинг «Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии и является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Компания выпускает 12 наименования химической продукции, в числе которых формальдегид, меламин и смолы синтетического применения. Производственная мощность группы сконцентрирована в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы). Производственные площадки расположены в Прикамье и Подмосковье.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года по требованию Генпрокуратуры в собственность государства перешло 97% акций компании по причине незаконного владения.