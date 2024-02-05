Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»

Многопрофильный холдинг «Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии и является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Компания выпускает 12 наименования химической продукции, в числе которых формальдегид, меламин и смолы синтетического применения. Производственная мощность группы сконцентрирована в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы). Производственные площадки расположены в Прикамье и Подмосковье.