Пермяк DJ Smash выпустил первый альбом за пять лет. Там есть мяуканье

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Пермяк DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил первый альбом за последние пять лет. Он называется «Miu Мяu». Всего в релизе содержится 16 треков. Альбом состоит как из старых песен, так и из новинок. Есть также композиции, выпущенные в коллаборации с российскими музыкантами, например, с певицей KAYA
На песне «Ветер» можно услышать не только пение Ширмана, но и слова его трехлетней дочери: «Папа, люблю тебя, сильно-сильно. Пожалуйста, живи вечно», — говорит Серафима в конце.
В альбоме также есть ремикс песни Moscow Never Sleeps, выпущенной еще в 2008 году.