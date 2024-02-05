properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Пермяк DJ Smash выпустил первый альбом за пять лет

Пермяк DJ Smash выпустил первый альбом за пять лет. Там есть мяуканье

5 февраля 2024, 05:21
Фото: vk.com/djsmash

Пермяк DJ Smash выпустил первый альбом за пять лет

В альбоме музыкант собрал 16 треков.
Сюжет
DJ Smash

Пермяк DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил первый альбом за последние пять лет. Он называется «Miu Мяu». Всего в релизе содержится 16 треков. Альбом состоит как из старых песен, так и из новинок. Есть также композиции, выпущенные в коллаборации с российскими музыкантами, например, с певицей KAYA

На песне «Ветер» можно услышать не только пение Ширмана, но и слова его трехлетней дочери: «Папа, люблю тебя, сильно-сильно. Пожалуйста, живи вечно», — говорит Серафима в конце.

В альбоме также есть ремикс песни Moscow Never Sleeps, выпущенной еще в 2008 году.

Видео: vk.com/djsmash
Читайте также:
В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай». Ранее он критиковал СВОВ Перми пройдет вечеринка для помощи бездомнымСуд в Санкт-Петербурге запретил песню березниковского рэпера Scally Milano
#Видео#Пермь#DJ Smash#Музыка#Музыкант
Подпишитесь
«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии
Сегодня, 08:31
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
Сегодня, 08:54
Пермский край оказался в топе по пострадавшим в авариях с автобусами
Сегодня, 08:16
Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц
Сегодня, 04:24
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
Сегодня, 05:47
Для музея в Хохловке за более чем миллион закупят чучела к Масленице
Сегодня, 06:41