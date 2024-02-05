Пермяк DJ Smash выпустил первый альбом за пять лет. Там есть мяуканье

Пермяк DJ Smash (Андрей Ширман) выпустил первый альбом за последние пять лет. Он называется «Miu Мяu». Всего в релизе содержится 16 треков. Альбом состоит как из старых песен, так и из новинок. Есть также композиции, выпущенные в коллаборации с российскими музыкантами, например, с певицей KAYA