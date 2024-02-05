Пермяк отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг перед дочерью

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Житель Пермского края девять лет копил долги по алиментам перед своей дочерью 2007 года рождения. 42-летний мужчина не мог добиться официального трудоустройства, с помощью судебных приставов периодически вставал на учет в центр занятости населения. С пособия, которое ему назначалось, удерживались алименты, но их размер был слишком мал, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
Мужчина не проявлял никакой инициативы для содержания ребенка, его несколько раз судили по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Полгода назад пермяк пришел к приставам и пояснил, что уходит на СВО. На тот момент он задолжал более 1 млн рублей. За 6 месяцев он почти полностью погасил долг перед дочерью.