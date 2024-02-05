properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Пермяк отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг перед дочерью

Пермяк отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг перед дочерью

5 февраля 2024, 05:40
Фото: 1MI
Мужчину ранее несколько раз судили за отказ содержать ребенка.

Житель Пермского края девять лет копил долги по алиментам перед своей дочерью 2007 года рождения. 42-летний мужчина не мог добиться официального трудоустройства, с помощью судебных приставов периодически вставал на учет в центр занятости населения. С пособия, которое ему назначалось, удерживались алименты, но их размер был слишком мал, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Мужчина не проявлял никакой инициативы для содержания ребенка, его несколько раз судили по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Полгода назад пермяк пришел к приставам и пояснил, что уходит на СВО. На тот момент он задолжал более 1 млн рублей. За 6 месяцев он почти полностью погасил долг перед дочерью.

Читайте также:
В 2023 году пермяки стали чаще жаловаться на грубость и давление от коллекторов и МФОСколько жителей Пермского края прошли через СВО? Данные приставовРиелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартиры
#Военная операция на Украине#Долги#Приставы#Пермь
Подпишитесь
«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии
Сегодня, 08:31
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
Сегодня, 08:54
Пермский край оказался в топе по пострадавшим в авариях с автобусами
Сегодня, 08:16
Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц
Сегодня, 04:24
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
Сегодня, 05:47
Для музея в Хохловке за более чем миллион закупят чучела к Масленице
Сегодня, 06:41