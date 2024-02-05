Пермяк отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг перед дочерью

Мужчина не проявлял никакой инициативы для содержания ребенка, его несколько раз судили по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Полгода назад пермяк пришел к приставам и пояснил, что уходит на СВО. На тот момент он задолжал более 1 млн рублей. За 6 месяцев он почти полностью погасил долг перед дочерью.