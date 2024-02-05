Поехал за сигаретами и сжёг. Пьяный березниковец угнал чужой автомобиль с автомойки

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В полицию Березников обратилась 63-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским об угоне ее автомобиля, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Пострадавшая пояснила, что во время морозов оставила свой автомобиль на ночь на автомойке у знакомого вместе с ключами от замка зажигания, так как доверяла ему. Утром женщина машину на месте не обнаружила.
Полицейские выяснили, что к пропаже автомобиля причастен 41-летний работник автомойки. Ранним утром пьяный мужчина решил съездить за сигаретами. Зная, где хранятся ключи от машины, он взял их и поехал в магазин на автомобиле потерпевшей. Не справившись с управлением, фигурант въехал в сугроб, и повредил переднюю часть машины. Мужчина бросил авто и ушел домой.
Автомобиль был найден сгоревшим на том месте, где его оставил подозреваемый. По предварительной информации возгорание произошло из-за неисправности механизмов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.