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Поехал за сигаретами и сжёг. Пьяный березниковец угнал чужой автомобиль с автомойки

Поехал за сигаретами и сжёг. Пьяный березниковец угнал чужой автомобиль с автомойки

5 февраля 2024, 05:52
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Машина была оставлена хозяйкой у мойки знакомого.

В полицию Березников обратилась 63-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским об угоне ее автомобиля, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадавшая пояснила, что во время морозов оставила свой автомобиль на ночь на автомойке у знакомого вместе с ключами от замка зажигания, так как доверяла ему. Утром женщина машину на месте не обнаружила.

Полицейские выяснили, что к пропаже автомобиля причастен 41-летний работник автомойки. Ранним утром пьяный мужчина решил съездить за сигаретами. Зная, где хранятся ключи от машины, он взял их и поехал в магазин на автомобиле потерпевшей. Не справившись с управлением, фигурант въехал в сугроб, и повредил переднюю часть машины. Мужчина бросил авто и ушел домой.

Автомобиль был найден сгоревшим на том месте, где его оставил подозреваемый. По предварительной информации возгорание произошло из-за неисправности механизмов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.

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