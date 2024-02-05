Поехал за сигаретами и сжёг. Пьяный березниковец угнал чужой автомобиль с автомойки

Полицейские выяснили, что к пропаже автомобиля причастен 41-летний работник автомойки. Ранним утром пьяный мужчина решил съездить за сигаретами. Зная, где хранятся ключи от машины, он взял их и поехал в магазин на автомобиле потерпевшей. Не справившись с управлением, фигурант въехал в сугроб, и повредил переднюю часть машины. Мужчина бросил авто и ушел домой.