Погиб неделю назад. В Александровске простятся с убитым на СВО военнослужащим

Власти Александровского муниципального округа сообщили о гибели на СВО 32-летнего Сергея Мартишевского. Военнослужащий убит 29 января текущего года, о мужчине известно, что он родился в 1992 году и жил в Александровске. В пресс-службе администрации муниципалитета обещают сообщить о дате похорон дополнительно.