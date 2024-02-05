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В Александровске простятся с погибшим на СВО 32-летним мужчиной

Погиб неделю назад. В Александровске простятся с убитым на СВО военнослужащим

5 февраля 2024, 12:51
Фото: 1MI

В Александровске простятся с погибшим на СВО 32-летним мужчиной

Власти не разглашают, была ли у военнослужащего семья и при каких обстоятельствах он отправился на СВО.

Власти Александровского муниципального округа сообщили о гибели на СВО 32-летнего Сергея Мартишевского. Военнослужащий убит 29 января текущего года, о мужчине известно, что он родился в 1992 году и жил в Александровске. В пресс-службе администрации муниципалитета обещают сообщить о дате похорон дополнительно.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения не разглашаются, как и общее число погибших российских военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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