Погиб неделю назад. В Александровске простятся с убитым на СВО военнослужащим

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Власти Александровского муниципального округа сообщили о гибели на СВО 32-летнего Сергея Мартишевского. Военнослужащий убит 29 января текущего года, о мужчине известно, что он родился в 1992 году и жил в Александровске. В пресс-службе администрации муниципалитета обещают сообщить о дате похорон дополнительно.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения не разглашаются, как и общее число погибших российских военнослужащих.