Похолодает до -25°. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Синоптики рассказали, какой будет погода в Пермском крае на неделе с 5 по 11 февраля. Регион сначала будет находиться в передней части циклона, а затем в центре. Пока есть неопределенность по прогнозу с четверга — неясно, как будет вести себя циклон. По предварительной информации, к концу недели похолодает до -25°, а потепление после этого ожидается только с 12 февраля, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».