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Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Крупный циклон принесет в Пермский похолодание до -25 градусов к концу недели

Похолодает до -25°. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

5 февраля 2024, 03:09
Фото: properm.ru

Крупный циклон принесет в Пермский похолодание до -25 градусов к концу недели

Температура серьезно опустится ближе к концу недели.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Пермском крае на неделе с 5 по 11 февраля. Регион сначала будет находиться в передней части циклона, а затем в центре. Пока есть неопределенность по прогнозу с четверга — неясно, как будет вести себя циклон. По предварительной информации, к концу недели похолодает до -25°, а потепление после этого ожидается только с 12 февраля, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

При этом циклон принесет и обильные осадки. Их ожидается в два раза больше нормы. Не исключены и дожди.

Погода по дням:

  • 5 февраля днем -6…-1°, на севере -12…-7°, порывы ветра до 15 м/с;
  • 6 февраля умеренный снег, ночью -13…-8°, днем -7…-2°, на севере похолодает до -13…-8°;
  • 7 февраля снег, по востоку сильный снег, ночью -10…-5°, днем -6…-1°;
  • 8 февраля осадки продолжатся, в отдельных районах будет метель, ночью похолодает до -14…-9°, днем -15…-10°;
  • 9 февраля слабый снег, ночью -20…-15°, при прояснениях до -25°, днем -19…-14°.

По предварительным данным, в выходные температура сохранится на уровне -20…-15°.

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#Пермь#Погода#Снег#Осадки
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