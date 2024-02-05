Похолодает до -25°. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Синоптики рассказали, какой будет погода в Пермском крае на неделе с 5 по 11 февраля. Регион сначала будет находиться в передней части циклона, а затем в центре. Пока есть неопределенность по прогнозу с четверга — неясно, как будет вести себя циклон. По предварительной информации, к концу недели похолодает до -25°, а потепление после этого ожидается только с 12 февраля, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
При этом циклон принесет и обильные осадки. Их ожидается в два раза больше нормы. Не исключены и дожди.
Погода по дням:
По предварительным данным, в выходные температура сохранится на уровне -20…-15°.