«Просто пешком ходили». Пермская «Парма» проиграла БК «Самара»

По словам главного тренеры «Пармы», он оценивает игру как самую худшую за последние матчи: «Я думаю, что некоторые основные ребята в голове уже закончили сезон. Попали в шестерку и просто пешком ходили. Не было энергии, не выглядели командой», — пояснил Евгений Пашутин.