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Пермская «Парма» проиграла БК «Самара»

«Просто пешком ходили». Пермская «Парма» проиграла БК «Самара»

5 февраля 2024, 03:44
Фото: vk.com/parmabasket

Пермская «Парма» проиграла БК «Самара»

Результат игры не влиял на попадание пермского БК в следующий этап.
Сюжет
Парма

Пермский БК «Парма» на своей площадке уступил БК «Самара». Игра закончилась со счетом 77:68. Это был последний матч первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком «Пармы» стал Ричард Соломон с 16 очками, соперников — Джавонте Хокинс с 15 очками.

Пермский клуб располагается на шестой позиции в турнирной таблице с 15 победами и 11 поражениями. В следующий этап чемпионата проходят шесть команд.

По словам главного тренеры «Пармы», он оценивает игру как самую худшую за последние матчи: «Я думаю, что некоторые основные ребята в голове уже закончили сезон. Попали в шестерку и просто пешком ходили. Не было энергии, не выглядели командой», — пояснил Евгений Пашутин.

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#Спорт#Пермь#Парма
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