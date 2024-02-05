«Просто пешком ходили». Пермская «Парма» проиграла БК «Самара»

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Пермский БК «Парма» на своей площадке уступил БК «Самара». Игра закончилась со счетом 77:68. Это был последний матч первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком «Пармы» стал Ричард Соломон с 16 очками, соперников — Джавонте Хокинс с 15 очками.
Пермский клуб располагается на шестой позиции в турнирной таблице с 15 победами и 11 поражениями. В следующий этап чемпионата проходят шесть команд.
По словам главного тренеры «Пармы», он оценивает игру как самую худшую за последние матчи: «Я думаю, что некоторые основные ребята в голове уже закончили сезон. Попали в шестерку и просто пешком ходили. Не было энергии, не выглядели командой», — пояснил Евгений Пашутин.