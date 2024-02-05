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Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

5 февраля 2024, 18:38
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, как сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили несколько вопросов, включая недавнюю атаку украинских Вооруженных Сил на самолет Ил-76 в Белгородской области, пишет 360tv.ru.

Ранее, 6 декабря прошлого года, Владимир Путин посетил ОАЭ. Президенты обсудили дальнейшие планы развития двусторонних отношений, включая оказание дополнительной помощи жителям сектора Газа. Также были подтверждены общие позиции в поддержку прекращения огня в этом регионе.

В конце беседы Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ за его промежуточное участие в обмене военнопленными с Украиной.

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