Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Лидеры обсудили несколько вопросов, включая недавнюю атаку украинских Вооруженных Сил на самолет Ил-76 в Белгородской области, пишет 360tv.ru.
Ранее, 6 декабря прошлого года, Владимир Путин посетил ОАЭ. Президенты обсудили дальнейшие планы развития двусторонних отношений, включая оказание дополнительной помощи жителям сектора Газа. Также были подтверждены общие позиции в поддержку прекращения огня в этом регионе.
В конце беседы Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ за его промежуточное участие в обмене военнопленными с Украиной.