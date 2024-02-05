Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

Ранее, 6 декабря прошлого года, Владимир Путин посетил ОАЭ. Президенты обсудили дальнейшие планы развития двусторонних отношений, включая оказание дополнительной помощи жителям сектора Газа. Также были подтверждены общие позиции в поддержку прекращения огня в этом регионе.