Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Стало известно название подрядчика, который проведет реконструкционные работы на участке набережной от торгового центра «Речник» до «Мотовилихинских заводов» и капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений. Победителем двух открытых конкурсов стало ООО «ТехДорГрупп», сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Подрядчик выполнит работы по начальной (максимальной) цене контрактов за 1,352 млрд рублей и 591,691 млн рублей соответственно.
Проект продления набережной Камы от торгового центра «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» 30 мая 2023 года получил положительное заключение государственной экспертизы. В ходе работ также планируется провести капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища.
Техническим заказчиком проекта является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Разработкой документации занималось ООО «Проектная фирма „ОРТА“». Ранее городские власти рассказывали, что на этом участке набережной появятся несколько новых выходов к реке, белый пляж, дебаркадер и лодочная станция. О планах продлить набережную в июле 2021 года заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
ООО «ТехДорГрупп» занималось реконструкцией эспланады на участке от ул. Попова до Театра-Театра и площади Трёх столетий рядом с Речным вокзалом. Сейчас подрядчик ведет работы по благоустройству набережной в Кировском районе города.
Прошлой весной суд взыскал с компании в пользу 68-летней пермячки 200 тыс. рублей из-за травм, которые женщина получила, поскользнувшись на шоссе Космонавтов. Пенсионерка шла по тротуару мимо дома №110, где упала на гололеде и получила трехлодыжечный перелом голени. Пострадавшая посчитала, что травму получила из-за того, что подрядчик ООО «ТехДорГрупп» плохо убирал территорию.
Изначально иск был подан в Индустриальный районный суд, который частично удовлетворил требования пермячки, взыскав с подрядчика:
Подрядчик попытался оспорить это решение в краевом суде, пояснив, что за территорию, где упала пенсионерка, отвечает ООО «ДСТ-Пермь». Однако в краевом суде посчитали, что территорию должен обслуживать ООО «ТехДорГрупп», поэтому жалобу компании не удовлетворили, деньги должны быть выплачены пермячке.
По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «ТехДорГрупп» зарегистрировано в 2009 году.