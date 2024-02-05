Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»

Прошлой весной суд взыскал с компании в пользу 68-летней пермячки 200 тыс. рублей из-за травм, которые женщина получила, поскользнувшись на шоссе Космонавтов. Пенсионерка шла по тротуару мимо дома №110, где упала на гололеде и получила трехлодыжечный перелом голени. Пострадавшая посчитала, что травму получила из-за того, что подрядчик ООО «ТехДорГрупп» плохо убирал территорию.