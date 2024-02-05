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Руководитель Лиги безопасного интернета анонсировала блокировку VPN-сервисов

Руководитель Лиги безопасного интернета анонсировала блокировку VPN-сервисов

5 февраля 2024, 16:42
Фото: svtv.org
По словам Екатерины Мизулиной, произойти блокировка может уже с 1 марта.

С 1 марта в России, вероятнее всего, заблокируют крупные VPN-сервисы. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила на встрече с учениками школы № 1 в Екатеринбурге, пишет Ura.ru.

Один из школьников спросил, насколько правдивы подобные анонсы в интернете. На это Мизулина ответила: «Да, скорее всего, это именно так. Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси».

Необходимость блокировки VPN глава ЛБИ объяснила тем, что подобные сервисы передают личные данные третьим лицам. «Многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности этими приложениями пользоваться нельзя», — заявила Мизулина.

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#Политика#Интернет#Общество#Военная операция на Украине#Ограничение#VPN#Ограничения
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