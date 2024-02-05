Руководитель Лиги безопасного интернета анонсировала блокировку VPN-сервисов

Один из школьников спросил, насколько правдивы подобные анонсы в интернете. На это Мизулина ответила: «Да, скорее всего, это именно так. Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси».