Руководитель Лиги безопасного интернета анонсировала блокировку VPN-сервисов

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
С 1 марта в России, вероятнее всего, заблокируют крупные VPN-сервисы. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила на встрече с учениками школы № 1 в Екатеринбурге, пишет Ura.ru.
Один из школьников спросил, насколько правдивы подобные анонсы в интернете. На это Мизулина ответила: «Да, скорее всего, это именно так. Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси».
Необходимость блокировки VPN глава ЛБИ объяснила тем, что подобные сервисы передают личные данные третьим лицам. «Многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности этими приложениями пользоваться нельзя», — заявила Мизулина.