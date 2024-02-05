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Руководители УК и ТСЖ Перми привлечены к ответственности за плохую уборку кровель

Руководители УК и ТСЖ Перми привлечены к ответственности за плохую уборку кровель

5 февраля 2024, 13:38
Фото: properm.ru
Также прокуратура оценивала уборку придомовых территорий

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку исполнения управляющими жилищным фондом организациями законодательства в сфере коммунального хозяйства. В частности, проверялось содержание кровель и придомовых территорий домов, очистки их от снега и наледи в зимний период, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры

Выявлена несвоевременная очистка кровель домов от снежно-ледовых образований, что является нарушением, способствующим возникновению угрозы для жизни и здоровья граждан. По итогам проверки прокурором директорам ООО «УК „ЖКУ“, ООО „Ликас“, ООО „УК „Кабельщик“ внесены представления. Они были рассмотрены, удовлетворены, кровли и придомовые территорий многоквартирных домов приведены в нормативное состояние, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также председателям правлений ТСЖ „Лаврова 14“ и ТСЖ „Бушмакина 96“ также объявлены предостережения.

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