Руководители УК и ТСЖ Перми привлечены к ответственности за плохую уборку кровель

Выявлена несвоевременная очистка кровель домов от снежно-ледовых образований, что является нарушением, способствующим возникновению угрозы для жизни и здоровья граждан. По итогам проверки прокурором директорам ООО «УК „ЖКУ“, ООО „Ликас“, ООО „УК „Кабельщик“ внесены представления. Они были рассмотрены, удовлетворены, кровли и придомовые территорий многоквартирных домов приведены в нормативное состояние, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также председателям правлений ТСЖ „Лаврова 14“ и ТСЖ „Бушмакина 96“ также объявлены предостережения.